«Клубничка, малинка и ты»: Пелагея запечатлела дочку в лимонном платье на отдыхе в Дубае

Певица устроила себе отдых с наследницей на популярном курорте. После вечеринки девушка пообщалась с дочкой, которая успела наметить свои планы на день.

Пелагея в минувшем году успевала не только выступать на сцене, но и побывать на съемках КВН, а также других проектов. Певица рассталась с Иваном Телегиным, но сохранила с ним хорошие отношения. Хоккеист уже нашел себе новую возлюбленную, а вот артистка пока предпочитает скрывать личную жизнь. При этом фанаты заметили, что она не только постройнела, но и сменила гардероб. Теперь девушка одевается более женственно и элегантно.

После напряженной работы в декабре, которой всегда много у селебрити перед Новым годом, Пелагея улетела в Арабские Эмираты. При этом она успела отпраздновать все праздники с родными дома и даже повидаться с бывшим мужем. А вот в Дубае она встретила старый Новый год. Певица повеселилась на концерте Григория Лепса, где также была Алсу. Утром артистка провела время с дочкой. Она запечатлела девочку, которая успела проснуться и нарядиться.

Таисия была в лимонном платье оверсайз, а ее голову украшала бандана. В воздушном наряде малышка вышагивала по коридору. «Что тебе приснилось?» — уточнила Пелагея. «Клубничка, малинка и ты», — ответила ей наследница. «Куда ты идешь, Тась?» — спросила ее мама. «В бассейн, прыгать!» — пояснила кроха.

У девочки уже появилась своя армия поклонников. Таисия порой поет с мамой. Она любит читать, смотреть мультфильмы, а фанаты отмечают, что у нее есть артистический талант. К слову, скоро дочка звезды отметит день рождения. Ей исполнится четыре года.

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