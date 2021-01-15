«Русская зима»: Нетребко в плюшевом пальто сливочного цвета прогулялась в центре Москвы

Анна Нетребко давно живет на две страны. У нее есть квартира в США и в Австрии. Однако артистка очень любит свою родину и часто приезжает в Россию, чтобы дать концерты и повидаться с родней. В минувшем году она гораздо меньше путешествовала из-за пандемии коронавируса. Певица не представляла, что целых три месяца ей придется сидеть дома в самоизоляции, но потом ее жизнь вернулась в прежнее русло.

Новогодние каникулы Анна предпочла провести в Москве с сыном Тьяго и мужем Юсифом Эйвазовым. Первые дни она посвящала своему любимому занятию — посещению музеев, различных шоу и театров. А вот на днях оперная дива сама выступила на сцене Большого театра. Как всегда, певица поразила поклонников своим роскошным платьем. Позже Нетребко смогла встретить старый Новый год на вершине сталинской высотке, в ресторане.

Сидеть без дела артистка не любит. Поэтому даже в настоящий мороз она не усидела в отеле. 14 января звезда отправилась гулять по центру Москвы. Она снова продемонстрировала безупречный вкус, выбрав нежный монохромный образ. Анна была в плюшевом пальто сливочного цвета, которые в тренде в этом сезоне, а также пуховой шапке, трикотажном костюме в тон и ботинках на шнуровке. Она успела посетить храмы, погулять по парку «Зарядье» и устроить фотосессию на фоне Красной площади.

«Я из лесу вышел — был сильный мороз… Очень русская зима −16C», — написала оперная дива.

Поклонники в очередной раз осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что она их делает счастливей, делясь такими кадрами. «Анна, какая вы крутая! Все время в движухе какой-то, не сидите на месте», «Какая все-таки классная зима в этом году. Сугробы, мороз — все как полагается для настоящей сибирской зим», «Космическая и земная! Спасибо за любовь к родной земле и искусству!» — прокомментировали пост подписчики

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