«С мамой, бабушкой, прабабушкой»: Пелагея в силуэтном платье спела с дочкой за праздничным столом

Певица решила показать, как тепло встретила Новый год. Она нарядилась с наследницей и исполнила гимн России.

Пелагея ранее пережила развод с режиссером Comedy Woman Дмитрием Ефимовичем. Потом она встретила хоккеиста Ивана Телегина, который ради певицы ушел от беременной жены. Они казались идеальной парой. Артистка даже родила дочку от спортсмена, но в 2019 году они расстались. Не так давно супруги оформили развод. Пелагея смогла сохранить хорошие отношения с Иваном. Они даже вместе отметили Рождество.

А вот Новый год певица встречала дома в кругу семьи. Лишь 13 января она поделилась трогательными семейными кадрами с домашнего застолья. За новогодним столом девушка предстала в сверкающем силуэтном платье. Она собрала волосы и сделала вечерний макияж. Нарядила артистка и трехлетнюю дочку Таисию. Девочка была в платье, а ее волосы украшали банты. Пелагея спела с наследницей и родственницами. Таким видео звезда поздравила поклонников с еще одним праздником.

«Со старым Новым годом! Первый Гимн со страной (в компании с мамой, бабушкой, прабабушкой и друзей семьи). Поздравляем все-все семьи! Счастливых вам Новых годов!» — написала она.

Поклонники были очарованы не только красотой Пелагеи, которая постройнела после развода, но и ее дочкой. «Ваша улыбка всегда была, есть и всегда будет самой красивой улыбкой во всем этом мире!», «Чудесные! Счастья в новом году! Время, проведенное с семьей бесценно», «Тасечка прелестная», «Как у вас хорошо, уютно и душевно», «Девочка очаровательная», «Тася солнце», — прокомментировали пост подписчики.

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