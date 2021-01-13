«Не мечтала о таком»: Анна Нетребко в полушубке посетила званый ужин в сталинской высотке

Анна Нетребко обычно Рождество и Новый год отмечает в Нью-Йорке. Там у артистки есть просторная квартира. К тому же, она любит давать концерты в местной «Метрополитен-опере». Но на этот раз певица приехала в Россию. Она устроила сыну Тьяго русские каникулы, показав ему красоты местной природы, сводив на шоу Евгения Плющенко, в цирк и даже на Большой театр на премьеру новой постановки.

Накануне Анна и сама поднялась на сцену Большого театра. Она сыграла в опере «Борис Годунов». Артистка не скрывает, что сцена — ее жизнь. Каждый раз она блистает в новых образах. А вот вечером 13 января она сначала погуляла с сыном в торговом центре и позировала на фоне горящих разноцветными огнями новогодними скульптурами. А потом оперная дива отправилась на званый ужин в одну из знаменитых сталинских высоток.

Нетребко облачилась в белый джемпер и юбку миди с узором. Наряд дополняли сапоги и черный полушубок. Вместе с артисткой был ее сын. За длинным праздничным столом на последнем этаже здания в ресторане собрались десятки людей. Певица побаловала наследника пастой и другими блюдами.

«О, звезда, ты освещаешь нам путь в бесконечность… вот я и попала на вершину Московской высотки! В детстве даже и не мечтала о таком», — призналась Анна. «Здание внутри очень сильно напомнило мне элегантные рестораны в Сан-Франциско.. странно, но там я побывала на много раньше чем здесь. Великолепный ресторан — идеален для праздников! Со старым Новым годом!» — добавила она.

Поклонники в очередной раз восхитились артисткой. «Не место красит, а вы его!!! Потрясающее ваше обаяние — главное украшение!», «Шикарный ресторан», «Какая вы всегда красивая», «Как красиво, елка-мечта!» — прокомментировали пост подписчики.

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