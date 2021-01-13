«Роскошь костюмов»: Нетребко в приталенном платье вышла на сцену Большого театра с мужем

Анна Нетребко любит путешествовать и обычно проводит большую часть времени на гастролях. В 2020 году артистка смогла отдохнуть, когда три месяца находилась в самоизоляции в своей квартире в Вене. Она не ожидала, что у нее будет столько свободного времени. Но певица истосковалась по сцене и потом стала активно давать концерты, пока не заразилась коронавирусом. Однако в Москве врачи быстро поставили ее на ноги.

Новогодние каникулы Анна провела в России. Она ездила к родным в Краснодар и много гуляла с сыном Тьяго. Артистка показывала наследнику самые необычные места, а также водила на ледовые шоу и другие представления. А 12 января оперная дива вернулась к работе. Она в очередной раз поднялась на сцену Большого театра с мужем Юсифом Эйвазовым. Нетребко предстала в приталенном платье миди с вышивкой мятного цвета. Наряд в царском стиле дополнили черные сапожки. Рядом с ней был не только супруг, но и Ильдар Абдразаков, сыгравший царя в опере «Борис Годунов».

«Роскошь костюмов, декораций и, конечно, голосов — Борис Годунов в Большом театре. И царь — Ильдар Абдразаков! С дебютом», — написала в соцсети звезда.

Поклонники вновь отметили, что Анна похорошела. Другие были в восторге от постановки и игры актеров. «Браво, Ильдар! А какое у вас красивое платье», «Какие шикарные колоритные образы», «Наряд — королевский! Спектакль прекрасный», «Анечка-Анюта! В Большом всегда должна быть роскошь!», «Блестящий состав», «Царь роскошный, какая фактура!!!! Костюмы нереально красивые!» — прокомментировали пост подписчики.

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