В русском стиле: Анна Нетребко в алом пальто-пуховике и платке посетила Красную площадь

Оперная дива с мужем Юсифом Эйвазовым привезла сына к мавзолею в центре Москвы. Супруги выбрали колоритные образы для прогулки.

Анна Нетребко не скрывает, что ей нравится наряжаться. Артистка не следит за своим весом, так как считает, что оперные певцы должны быть в теле. При этом девушке удается визуально выглядеть стройнее за счет правильно подобранной одежды. В гардеробе певицы есть большое количество головных уборов и босоножек. Также она часто покупает сумки. Недавно звезда прилетела в Россию с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго. Она устроила наследнику незабываемые каникулы.

В первых числах января Анна сводила мальчика на ледовое шоу Евгения Плющенко. Тогда она была в плюшевой шубе ультрамаринового цвета. Потом артистка приехала в парк «Берендеево царство», где гуляла по лесу и каталась на тройке лошадей в сливочном объемном пуховике. На днях Нетребко показала сыну оперу в Большом театре, а теперь она привела мальчика на Красную площадь.

В центре Москвы оперная дива предстала в алом пальто-пуховике из бархата. Стеганый наряд дополняла пуховая косынка, которая недавно вошла в моду, такой головной убор уже приобрели Екатерина Стриженова и Эмма Малинина. Певица дополнила образ сапогами и меховой сумкой. Колоритный наряд выбрал и ее муж, надев длинный пуховик с узором и вязаную шапку.

«Ленин на карантине», — объявила звезда.

Попасть в мавзолей они не смогли, но устроили фотосессию.

«Муж думает о могилах русских диктаторов… а я… о мороженом в магазине ГУМ», — шутливо написала Анна.

Многие поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Некоторые одарили оперную диву комплиментами. «Очень здорово придуман кадр! Вы во многих вещах мастер», «Красная королева», «Анна Юрьевна! Ну какая красивая, не наглядеться», «Боярин Юсиф и боярыня Анна», «Рабочий и колхозница» (новая версия), Анна! Это ваш наряд красного цвета на фоне Кремля навеял такое сравнение«, «Как вам идет красный цвет», — прокомментировали пост подписчики.

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