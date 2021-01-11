«Какая красоточка у нас»: Лиза Галкина в белоснежной шубе и шапке с помпоном пришла из школы

Наследники Максима Галкина и Аллы Пугачевой впервые пошли в школу после каникул. Семилетняя Лиза выбрала зимний монохромный образ для такого случая.

Алла Пугачева всегда любила отмечать праздники. 71-летняя артистка редко выступает и почти не дает концерты, но порой поет дома и играет на фортепиано для друзей. На Новый год она устроила танцы в своем замке, нарядившись в белое платье. А вот Рождество артистка провела в более уединенной обстановке. Последние дни каникул Примадонна провела в гостях у своей подруги Алины Редель. Примечательно, что она принарядилась в дымчатую шубу для выхода в свет.

По словам Максима Галкина, они вдоволь наелись за праздники, но отдыха им показалось мало. Завершились каникулы и у двойняшек Лизы и Гарри. 11 января они отправились в школу впервые в этом году. Дети учатся в первом классе, поэтому с радостью познают что-то новое на уроках. У дверей замка их встретили родители. Юморист запечатлел дочку в белоснежной шубе и вязаной шапке с помпоном из меха. Также она надела сливочный спортивный костюм.

«Какая красоточка у нас», — заявил артист. «Я? Вот мой Максим Галкин, папа мой! Максим Александрович Галкин! А мама… Алла Борисовна Пугачева», — похвасталась девочка. «Это про меня, про меня», — присоединилась Алла Борисовна, загляну в камеру. «Как впечатление от школы, от первого дня?» — спросил Максим детей. «Класс», — заверила Лиза.

Многие поклонники были восхищены тем, как выглядит наследница Примадонны. Некоторые заметили, что кроха копирует мамин стиль. Лиза следит за трендами, поэтому не удивительно, что она выбрала модный монохромный лук. «Детки выросли, умнички», «Галчата-пугачата! Такие милые!», «Какие красивые, воспитанные детки», «Просто чудо детки. Светлые, легкие, добродушные, умненькие и воспитанные», «Лиза — модница настоящая», — прокомментировали пост подписчики.

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