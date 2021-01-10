«Я даже на улице жила»: Боня вспомнила комнату в коммуналке, которую снимала в Москве первое время

41-летняя Виктория Боня сейчас проживает в Монако вместе с 8-летней дочкой Анджелиной, которую родила в отношениях с миллионером Алексом Смерфитом. Девушка ни в чем не нуждается и позволяет себе любые приобретения. Но так было не всегда.

До того, как попасть на реалити-шоу «Дом-2», благодаря которому девушка прославилась, она долгое время пыталась покорить Москву. Как это было, Боня вспомнила, общаясь со своими фолловерами на одном из «прямых эфиров» в микроблоге.

Девушку спросили, как научиться ценить то, что имеешь. И она стара размышлять на эту тему, приведя пример из собственной жизни:

«Помню: мы жили в комнате, снимали на Пролетарской (имеется ввиду станция метро — прим. ред.) комнату у хозяйки, где было три железных кровати, примерно такая комната большая, как мой зал, три кровати железных, один стол и больше ничего! Ванная была настолько убогая, что мне просто было противно, я просто не могла туда залезть, вот так вот. Ну а что делать? Жить не на что было, и возможности не было. И надо ценить. Даже ту комнату. Потому что крыша над головой. Я даже на улице жила. И понимаю, что когда есть комната, крыша над головой, ты должен ценить это», — уверена Боня.

Напомним, Виктория Боня переехала в Москву из города Краснокаменска в 16-летнем возрасте. Работала официанткой, параллельно поступила в институт. В 27 лет пришла на «Дом-2», после чего стала медийной персоной и сделала карьеру телеведущей.

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