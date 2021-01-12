Зимние радости: Боня в объемном пуховике порезвилась в снегу с подросшей дочкой Смерфита

Телеведущая устроила наследнице путешествие. Они оказались в лесу, где смогли покататься с горки.

Виктория Боня уже давно живет в Монако. Она пробовала жить в Лондоне, но серый город не понравился ее дочке Анджелине. Год назад бывшая участница «Дома-2» снова переехала в Монте-Карло. Она поселилась в роскошных апартаментах на лазурном побережье. По словам девушки, ее экс-возлюбленный Алекс Смерфит часто видится с дочкой и всегда находится с ней на связи. Это тоже стало поводом для возвращения в карликовое государство.

К слову, с недавних пор Боня стала тесно общаться с теннисистом Маратом Сафиным. Она заверяет, что их связывает дружба, но при этом не скрывает свою симпатию к спортсмену. Недавно они вместе путешествовали по Италии. А вот новогодние каникулы телеведущая старалась провести с дочкой. Накануне она вывезла наследницу на природу. Виктория облачилась в сапоги и объемный принтованный пуховик. Она порезвилась с девочкой в снегу.

«Мы приехали с Анджелишкой, а у меня нет санок. И мы сели на мой пуховик и едем так», — поделилась звезда.

Дочку она облачилась в бордовый пуховик и вязаную шапку-ушанку. Анджелина была счастлива, что так весело проводит время с мамой. Они много смеялись.

«Это у меня санки. Санки называется! Это очень смешно! Быстро я боюсь ехать», — призналась Боня.

Позже телеведущая приехала домой с наследницей. Она успела снять несколько видео для поклонников, так как является бьюти-блогером и делится своими секретами красоты.

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