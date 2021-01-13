«Царская ложа»: Яна Рудковская в шелковом платье в пол Valentino посетила Мариинский театр

Светская львица вместе с подругой насладилась балетом «Щелкунчик». Она призналась, что у нее сбылась мечта.

Яна Рудковская не скрывает, что ей 46 лет. Она заверяет, что возраст — ее богатство. Год назад жена Евгения Плющенко стала готовиться снова стать мамой, но забеременеть оказалось проблематично. Но минувшей осенью на свет появился сын Арсений, которого паре выносила суррогатная мать. Рождению малыша обрадовался не только фигурист, но и семилетний сын супругов Саша. Недавно светская львица призналась, что не уходила в декретный отпуск. Она отметила, что ей нужно зарабатывать деньги.

Новогодние каникулы Яна провела дома. Она иногда покидала особняк, чтобы посетить какое-нибудь мероприятие. На днях жена Плющенко сходила в Большой театр. А 13 января она отправилась в Санкт-Петербург. Продюсер покрасовалась у машины в стильной приталенной шубе. Она рассказала, что с подругой собралась провести вечер в Мариинском театре. По всей видимости, детей звезда оставила под присмотром родных или няни.

Рудковская облачилась в платье из шелка сливочного цвета с узором и белым воротником. Силуэтный наряд Valentino дополнили белые туфли и сумка в виде балерины с меховой пачкой бренда Ульяны Сергеенко.

«Санкт-Петербург, Мариинский театр, балет „Щелкунчик“ — премьера постановки 1934 года, реконструкция 1954 в оформлении одного из самых выдающихся театральных сценографов ХХ века Симона Вирсаладзе, царская ложа! Мечты сбываются» — поделилась она.

Поклонники были очарованы нарядом знаменитости. Многие одарили жену Плющенко комплиментами. «Платье — произведение искусства!!», «Ну какая вы красивая», «Всегда на высоте!!! Выше всех похвал!», «Какое симпотишное платье», «Платье просто фантастика», «Утром мандаринка, вечером Мариинка, быстренько вы, круто. Хорошего представления», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: