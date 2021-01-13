«Похож на Евгения»: Рудковская запечатлела трехмесячного сына Плющенко в вязаном комбинезоне

Продюсер ответила на самые популярные вопросы поклонников. Светская львица рассказала о декретом отпуске, воспитании детей и даже заговорила о крестинах младшего наследника.

Яна Рудковская недавно отметила годовщину со дня знакомства с Евгением Плющенко. Она считает это событие одним из самых значимых в жизни. После развода с миллиардером Виктором Батуриным, светская львица обрела счастье и гармонию. Фигуристу она подарила сына Александра, которому уже семь лет. Мальчик занимается фигурным катанием, как папа. А 25 сентября на свет появился второй сын пары Арсений, которого выносила суррогатная мать.

В последние месяцы Яна посещала вечеринки друзей, помогала мужу организовывать ледовому шоу и украшала дом к Новому году. Она любит делать праздничный стол изысканным. Поклонники спросили, ленится ли светская львица, на что девушка ответила, что даже такого слова не знает. Более того, в декретный отпуск она не ушла.

«Никогда не была в декретном отпуске! И не собираюсь! А кто работать будет?» — заявила блондинка.

Рудковская опубликовала трогательные кадры с трехмесячным Арсением. Она наряжает его в колпаки, как раньше делала и с его братом Сашей. А на одном из фото малыш был облачен в вязаный комбинезон и шапку цвета мокрого асфальта. Лицо крохи супруги прячут.

«На кого похож малютка Арсений?» — спросили фанаты звезду. «Похож на Евгения», — призналась Яна.

Некоторые поклонники считают, что малыша она, возможно, покажет после крестин или когда мальчику исполнится год. Продюсера спросили, кто будет крестными родителями ее младшего сына.

«Это наша крестная — Наталья Ким, а крестный папа — пока секрет», — пояснила она.

Напоследок Рудковская озвучила свои основные принципы воспитания. Как известно, от Батурина у нее также есть 18-летний сын Николай, а также 19-летний пасынок Андрей, которого она считает родным.

«Честность, трудолюбие, доброта», — назвала она свои принципы воспитания.

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