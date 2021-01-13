«Вот такой красавчик»: Яна Рудковская поделилась редким фото 18-летнего сына от Виктора Батурина

Продюсер отметила, что поддерживает хорошие отношения с бывшим мужем. Она также рассказала, чем занимаются ее старшие наследники.

Яна Рудковская редко рассказывает о своей прошлой жизни. Она не скрывает, что обучилась на врача-дерматовенеролога, а также открыла несколько салонов красоты в Сочи до того как встретила Евгения Плющенко. Тогда ее поддерживал первый официальный муж Виктор Батурин, от которого она родила сына Николая. Также девушка воспитывала еще одного сына Андрея, но потом призналась, что мамой мальчика является экс-жена бизнесмена.

Теперь у Яны крепкая семья с фигуристом. Они воспитывают семилетнего сына Александра. А несколько месяцев назад суррогатная мать выносила для пары еще одного малыша — сына Арсения. Наследники от Батурина бывают в гостях у мамы, но почти не фотографируются. Отвечая на вопросы поклонников, Рудковская показала редкий снимок Николая. 18-летний парень возмужал за минувшие годы. А вот его брата Андрея она не показала.

«Учатся оба в МГИМО и занимаются спортом. Вот такой красавчик — Николай Батурин. У Андрея нет соцсетей и он не хочет публичности. Они внешне похожи и одного роста», — поделилась звезда.

Многие поклонники восхитились молодым человеком и отметили, что он очень повзрослел. Напомним, что во время карантина старшие сыновья Рудковской были дома, так как МГИМО было закрыто. В реалити-шоу «Яна Супер» светская львица показывала свою жизнь без прикрас. Николая тоже собирался принять участие в съемках, но потом передумал.

Жена Плющенко также призналась во время общения с фанатами, что дружна со всеми родственниками.

«У меня со всеми родственниками прекрасные отношения! Даже с бывшим мужем!» — похвасталась она.

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