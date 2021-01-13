Сказочный образ: Яна Рудковская в приталенной шубе пастельного цвета собралась в поездку

Яна Рудковская не скрывает, что любит жить красиво. Она покупает старинную мебель, украшает дом картинами художников, а в ее гардеробе множество нарядов люксовых брендов. Девушка с радостью подбирает образы для семилетнего сына Саши Плющенко. А еще один наследник Арсений родился осенью, но уже имеет целый гардероб нарядов Dior и Chanel. В последнее время светская львица редко появляется на светских раутах, но год она начала с похода в Большой театр.

Похоже, что после завершения новогодних каникул Яне захотелось отправится в путешествие. Она не была в отпуске больше года, поэтому планирует улететь на Мальдивы в апреле, а пока она собралась в Санкт-Петербург. В соцсети жена Евгения Плющенко поделилась кадром, на котором позировала у своего особняка рядом с автомобилем. Рудковская облачилась в черное платье из органзы и ботильоны на шнуровке. Образ украсила приталенная длинная шуба с рисунком пастельного цвета, которую дополнила сумка в виде балерины с меховой пачкой.

«Моя любимая мандаринка, а не рвануть ли нам в Питер?» — написала звезда.

Примечательно, что шубы с принтом стали актуальны в этом сезоне. Их ранее выбрали Анна Нетребко, а также Лера Кудрявцева. Поклонникам образ Яны пришелся по вкусу. Многие назвали его утонченным и сказочным. «Сумочка-балерина, какая прелесть!», Какая «Вы здесь утонченная и стильная! Без этих пошлых логотипов, с головы до ног», «Какая красивая шуба», «Вы классно выглядите», «Затмили даже машину свою», — прокомментировали пост подписчики.

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