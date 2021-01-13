«С легкой перчинкой»: 34-летняя Пелагея в пудровых мини-шортах и жакете восхитила стилиста

Пелагея всегда одевается женственно. Как известно, она исполняет русские народные песни и романсы. На сцене девушку можно увидеть в пышных платьях и ободках с цветами. Однако в обычно жизни она предпочитает одеваться более элегантно и лаконично.

В 2020 году артистка развелась с хоккеистом Иваном Телегиным. Поклонники заметили, что она постройнела, а также сменила гардероб. Теперь блондинка все чаще носит мини- и силуэтные платья.

Так, Новый год она отпраздновала в сверкающем платье по фигуре, а на съемках КВН Пелагея несколько раз появлялась в костюмах с глубоким декольте и платьях-жакетах. Накануне артистка поделилась кадрами, на которых позировала в пудровом костюме.

Девушка надела нюдовый топ, жакет и мини-шорты. Ее наряд дополнили туфли на каблуке и пояс. 34-летняя певица продемонстрировала свои стройные и загорелые ноги.

Многие поклонники пришли в восторг от аутфита звезды. Некоторые посчитали, что Пелагея стала еще стройнее. А для портала Teleprogramma.pro ее наряд оценила имидж-стилист Лариса Тимиряева.

«Образ Пелагеи подходит под цитату: „Женщина должна выглядеть не вызывающе, а зовуще“. Как раз тот случай. Пелагея выглядит сексуально, без намека на вульгарность. Образ цвета нюд, облегающий топ, мини-шорты, обнаженные ноги, акцент на талии — подчеркнули женственность и сексуальность. А объемный жакет добавил контрастную нотку Ян в данный аутфит, что гармонично зацепилось с татуировкой на ноге. Получилось нежно, сексуально, но с легкой перчинкой. Кстати, дуэт шорты + жакет — в тренде. Здорово!» — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению «имиджелогия». Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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