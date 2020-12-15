Акцент на талии: Пелагея в платье-жакете с глубоким декольте покрасовалась на съемках КВН

Пелагея редко появляется на публике. Девушка знакома многим зрителям, так как не раз была наставником в шоу «Голос». Она умеет найти подход как к взрослым, так и к детям. Однако в этом году артистке пришлось отменить множество концертов из-за пандемии. также артистка рассталась с мужем Иваном Телегиным. Недавно они решили вопрос на счет алиментов. Теперь бывшим супругам предстоит поделить имущество.

Осенью Пелагея успела побывать в Крыму. Она снималась в «Высшей лиге» КВН. Также певица побывала еще на нескольких съемках разных проектов, а свободное время девушка уделяет дочке Таисии. 15 декабря артистка появилась на очередных съемках КВН. Она этот раз блондинка выбрала яркий образ. Девушка облачилась в черное платье-жакет с атласными лацканами. Приталенный наряд подчеркнул стройные ноги звезды.

Также Пелагея дополнила образ туфлями в тон с бляшкой и макияжем с алой помадой. Певице сделали прическу с голливудской волной.

«Поля на съеемках КВН. За красоту, как всегда, спасибо. Ну и это… поздравляем и желаем!» — гласит подпись к фото.

Поклонники были сражены женственным луком артистки. Многие одарили ее комплиментами. «Черт, Поля! Вы слишком огненная!», «Пелагея Сергеевна, нельзя людей такой красотой шокировать», «Поля, ну вы, конечно, ворвались в мою ленту Инстаграма слишком ярко», «Пелагея медленно но верно превращается в Американскую леди. Стиль подобрали. Очень идет», «Просто у меня кончились слова, от того, насколько это горячо», — прокомментировали пост подписчики.

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