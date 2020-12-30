«В паре с Димой»: Пелагея в кожаном корсете подчеркнула свою талию на съемках с Биланом

Пелагея не раз появлялась на публике в этом году. Хоть поклонники и привыкли ее видеть в кресле жюри, девушка теперь чаще сидит в жюри КВН. Также она ездила на съемки программы на «Двое на миллион».

Хоть певица и рассталась с Иваном Телешиным еще в январе, она старается не показывать грусти. Девушка теперь еще больше времени уделяет дочка Таисии. Трехлетняя девочка любит петь и играть с мамой.

Однако перед Новым годом у артистки выдались сложные дни. В ее графике прибавилось работы. Недавно Пелагея появилась на новогодних съемках в изумрудном жакете. Уже тогда некоторые поклонники заметили, что певица постройнела за последние месяцы.

А на днях артистка побывала на съемках шоу «Где логика?», для которого выбрала не менее яркий наряд. Девушка облачилась в белую рубашку и брюки клеш. Изюминкой стал кожаный корсет, который подчеркнул талию молодой мамы.

В студии Пелагея повстречала Диму Билана, а также участников группы Little Big и Гарика Харламова.

«Поля в паре с Димой Биланом (с прошедшим днем рождения!) в смешном шоу „Где логика?“», — гласит подпись к фото.

Поклонники восхитились красотой певицы. Многие отметили, что она находится в прекрасной форме. «Ураааа, мы снова увидим Полю с Димой», «Какие вы офигенные», «Очень ждем», «Поля стала тростинкой», «Как мы ждем», «Красивая Поля, эта улыбка всех сразит», — прокомментировали пост подписчики.

Выпуск шоу «Где логика?» выйдет в эфир 31 декабря в 19:00 на канале ТНТ.

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