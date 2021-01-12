Птички поют и снег хрустит: Галкин показал утопающий в сугробах замок Пугачевой

Максим Галкин в декабре много работал, ездил на съемки. А вот новогодние каникулы он смог провести с семьей. На Новый год в замке юмориста собралось множество гостей. Алла Пугачева устроила танцы, а Игорь Николаев даже сыграл на фортепиано с сыном пары Гарри Галкиным. Дочка Примадонны нарядилась в белое платье подстать маме. Потом двойняшки колядовали на Рождество, а в последние выходные Алла Борисовна наведалась в гости к подруге.

11 января дети снова отправились в школе. Они впервые пошли на уроки после каникул. Пугачева ждала их возвращения в замке, а вот Максим решим прогуляться по саду. Он вышел на улицу вечером и обнаружил, что замок покрыт снежным покрывалом. Артист едва смог пройти по сугробам, так как утопал в снегу. При этом юморист старался показать красочные пейзажи. Под его ногами хрустели снежинки, а над головой пели птицы.

Обычно Галкин комментирует все, что видит во время прогулок, но на этот раз он предпочел молча насладиться красотами природы. А вот потом артист встретил двойняшек, которые сразу поделились впечатлениями от первого дня в школе после каникул. «Класс», — заявила Лиза, снимая плюшевую шубу. А вот Гарри был в хорошем настроении, но просто пробубнил, что все нормально. Пугачева тоже спустила в хол, чтобы их поприветствовать.

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