Марина Юдашкина вслед за Кристиной Орбакайте в объемном пуховике погуляла по Нью-Йорку

Жена модельера приехала в США за несколько дней до Нового года.

Валентин Юдашкин не так давно отметил день рождения. Вслед за ним настал день рождения и у его жены Марины Юдашкиной. В этом году они не стали устраивать пышных праздников. Они предпочли уединенно отдохнуть в детокс-клинике. А вот супруга модельера также получила в подарок путевку на Сейшелы, где и провела большую часть декабря. А вот 26 декабря она совершила еще одно путешествие.

За несколько дней до Нового года Юдашкина оказалась в Нью-Йорке. Она поделилась снимком, сделанным на одной из главных улиц города. Светская львица предстала в широких джинсах с подворотами и объемном пуховике светло-серого оттенка. Примечательно, что чуть ранее также оказалась в США Кристина Орбакайте. Она давно живет на две страны. В день прилета город накрыла снежная буря, поэтому она отправилась кататься на санках с дочкой Клавдией.

А вот Марине повезло, так как на улице почти не осталось снега, вышел снег и температура термометров поднялась до +3 градусов. Жена Юдашкина насладилась солнечным утром.

«Доброе утро, Нью-Йорк!» — написала она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 62-летняя светская львица. Многие не ожидали, что она уедет из Москвы накануне праздников. «Марина, как вы мне нравитесь! Красивая, стильная, всегда на позитиве», «Ну вы даете! Из жарких стран в зиму… очень мобильны», «Как там теперь пустынно», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: