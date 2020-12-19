«Неповторимые Сейшелы»: 62-летняя Юдашкина в полосатом сарафане запечатлелась на яхте

В начале декабря Марина Юдашкина, жена знаменитого отечественного кутюрье, отпраздновала 62-й день рождения. Светской львице преподнесли весьма приятный подарок – путевку на Сейшелы. Бизнес-вумен поблагодарила друзей за столь полезный подарок и отправилась в отпуск.

Оттуда Юдашкина делится с подписчиками микроблога снимками и видео. Пейзажи завораживают! Светская львица не только принимает солнечные ванны, но и активно путешествует по окрестностям, а также участвует в развлечениях на воде. Она отправилась на прогулку в полосатом сарафане длины макси, запечатлевшись на яхте.

«Неповторимые острова Сейшелы, хранящие пиратские тайны 9 и 10 веков об их сокровищах», — поведала Юдашкина.

Жена модельера к тому же отважилась на экстремальное развлечение – флай-рейсинг. Полет над океаном не оставил равнодушной певицу Аниту Цой: «Ну, ты даешь! Молодец! На флай-машине не просто!».

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