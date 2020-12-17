«Снежная буря»: Орбакайте в «золотом» пуховике оверсайз покатала дочку на санках в Нью-Йорке

Кристина Орбакайте не скрывает, что живет на две страны. Певица в этом году тоже ездила в США несколько раз. Она там отдохнула с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией в Майами. А вот в сентябре артистка отвела в школу наследницу, но уже в Нью-Йорке. Порой, она дает концерты и в американских городах, но в основном для заработка возвращается на родину.

Так, в декабре она приехала на несколько недель, чтобы принять участие в спектакле и новогодних съемках. Она выступила на «Песне года» в роскошном платье.

А 17 декабря Кристина прилетела в Нью-Йорк. Она чудом смогла добраться и воссоединиться с семьей, так как в этот день несколько штатов настигла снежная буря. На город обрушился снег. Вечером певица не удержалась и отправилась гулять с мужем и дочкой. Все улица оказались пустыми, поэтому она покатала внучку Аллы Пугачевой на санках. Орбакайте облачилась в золотой пуховик оверсайз, джинсы и ботинки.

Примечательно, что наследница была облачена в такой же пуховик, только бронзового оттенка. Она оделась в одном стиле с мамой. Земцов снял, как они резвятся в заснеженном городе.

«Снегопад! Даже школу отменили, а мы гуляем!» — поделилась артистка.

«Успела долететь к семье до того, как закрыли аэропорты — в Нью Йорке снежная буря. А нам весело, как в нашем детстве, машин нет, катаемся на санках по улице», — поделилась она.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. «Это вы, Кристина из России снег привезли им!», «Русским никакая снежная буря нестрашна», «Какая красота!!!! Как в нашем детстве!», «В Москве потеплело, снега мало, а вот в Нью-Йорке, на санках катаетесь», «Какие стильные», «Кристиночка у вас отличная семья, у вас очень воспитанные детки», — прокомментировали пост подписчики.

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