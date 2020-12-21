«Можно любоваться бесконечно»: Юдашкина в миндальном платье по фигуре предстала с мужем

Марина и Валентин Юдашкины в преддверии Нового года запечатлелись на фоне наряженной елки. Пара предстала в праздничных, торжественных луках, впечатлив их продуманностью имиджмейкер-стилиста Елену Бестави.

Эксперт в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro объяснила, в чем прелесть этого семейного образа и рассказала, почему он выглядит столь изысканно.

«Великолепные стильные образы. Это как раз тот случай, когда стиль проявляется в деталях, которые хочется рассматривать, внимательно изучать со всех сторон, а не просто глянуть и закрыть картинку. Платье на Марине украшено бусинами, легкими, как карамелька. Выглядит она замечательно, словно принцесса из какой-то сказки. Наряд прекрасно сидит по фигуре. Сразу бросаются в глаза две детали — это тонкий жесткий поясок и браслеты, которые представляют собой две изящные ниточки самого светлого оттенка платья и самого темного. Это как раз те детали стиля, который держится на нюансах. И это завораживает. Валентин Абрамович заслуживает отдельных восторгов. Комплект в духе «а-ля домашний халат» с одной стороны выглядит расслабленно, а с другой — нарядно. Прекрасен галстук в виде банта, который сейчас в тренде как в женском гардеробе, так и в мужском. Великолепно! Можно любоваться бесконечно», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle» учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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