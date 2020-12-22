В самом модном цвете: Подольская в платье с юбкой-колокол пришла на съемки с мужем и сыном

Наталья Подольская любит проводить время с родными. Минувшей осенью она родила второго сына. Мальчик получил имя Иван. Девушка признавалась, что с его появлением ее жизнь изменилась. Также у нее подрастает пятилетний сын Артемий. Он обожает супергероев и занимается танцами. А теперь мальчик с радостью играет с братом. Артистка большую часть времени проводит дома, но в декабре она не упускает шанс поработать.

Ранее Наталья снялась в шоу «Кто хочет стать миллионером», а также спела с Владимиром Пресняковым новую песню. Каждый раз девушка выбирает наряды, скрывающие область живота. 22 декабря она вновь покинула дом, оставив младшего наследника под присмотром нянь. Артистка отправилась на съемки новогоднего концерта с мужем. На этот раз она надела платье золотого цвета с двойной юбкой-колокол, украшенной пайетками. Образ звезды дополнили нюдовые туфли-лодочки, которые зрительно вытягивают силуэт.

«С папой и мамой на работе», — написала девушка.

Подольская пришла на мероприятие со старшим сыном. Она держала Артемия за руки. Еще за кулисами супруги встретили Валерия Меладзе, с которым с радостью пообщались.

А вот на сцене певица выступила с песней «Почему небо плачет». В это время ее наследник танцевал за сценой. Он уже научился использовать хореографию, которой его учат в школе Аллы Духовой. Поклонники восхитились тем, как выглядит артситка. К слову, ее наряд соответствует трендам сезона. За последние недели Ани Лорак, Полина Гагарина и другие звезды отметилась в золотых платьях. После работы супруги сходили с сыном в ресторан, где насладились пиццей.

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