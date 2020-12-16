«Живот втянула»: Подольская в белом платье в пол с разрезом появилась на публике с Пресняковым

Наталья Подольская в этом году отметила 38-летие. Выпускница «Фабрики звезд» с радостью выступает на сцене, а также записывает новые песни. Однако минувшей осенью у нее случилось радостное событие — она стала мамой во второй раз. Артистка родила второго сына Ивана. Также у нее с мужем Владимиром Пресняковым есть еще один наследник Артемий. Пятилетний мальчик был рад появлению братика.

Подольская заботится о малышах, но не раз признавалась, что супруг ей помогает. Девушка порой дает себе отдохнуть и отправляется на встречу с подругами или в гости к сестре Юлиане. После родов певица сразу стала мечтать, что скоро вернется в форму. Она каждый раз переживала, что не влезает в некоторую одежду. Но накануне артистка поделилась кадрами, на которых прибирается дома в черном мини-платье. Многие поклонники заметили, что она постройнела.

А 16 декабря с утра Наталья уехала на съемки. Сначала она показала, как ее гримируют и призналась, что собирается на передачу «Кто хочет стать миллионером». А спустя несколько часов певица опубликовала кадры, на которых предстала в белом платье в пол с разрезом. Наряд с эффектом мерцания дополнил железный пояс. Артистку сопровождал ее муж, облаченный в черный костюм. Он сел за пианино, а девушка исполнила новый хит «Почему небо плачет».

«Что-то снимаем… живот втянула», — с иронией написала певица.

Многие поклонники пришли в восторг от кадров. Некоторые отметили, что девушка сильно постройнела. «Наслаждайтесь материнством, это так быстро проходит», «Какой живот??? Вы стройняшка», «Суперская! Можно было и живот не втягивать», «Элегантный образ», «Шикарное платье», «Так быстро войти в форму после родов просто здорово!», «Статуэтка, очень красивая мамочка», — прокомментировали пост подписчики.

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