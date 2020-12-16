«Похорошела фигура»: Подольская в черном мини-платье и на шпильках взялась за уборку

Наталья Подольская уже десять лет счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Она не скрывает, что ей нравится, когда семья большая. Пара воспитывает пятилетнего сына Артемия. А минувшей осенью певица родила второго сына, который получил имя Иван. Поклонники мечтали, что у супругов родится дочка, но судьба решила иначе. Сами родители не скрывают своего счастья. Теперь артистка снова учится жить с маленьким ребенком в доме.

Подольская уже жаловалась, что не влезает в некоторые наряды. Она мечтает вернуться в форму. Пресняков старается поддерживать жену: он водит ее в ресторан, устраивает романтические вечера и помогает ухаживать за малышами. Недавно супруги крестили младшего наследника. Они собрали семью за большим столом. Тогда артистка облачилась в блузку и длинную юбку. А теперь Наталья опубликовала видео, на котором предстала в черном мини-платье на тонких бретельках.

Она также сделала укладку, украсив прическу заколками, надела туфли-лодочки черного цвета на шпильках. Подольская уложила спасть младшего сына и стала убираться в комнате. «Спокойного сна», — сказала девушка малышу. Затем она стала наводить порядок, взяв в руки пылесос.

«С появлением в моей жизни Вани изменилось многое! И вы не думайте, что я ничего не делаю по дому. Конечно, у меня есть помощь, и я за это очень благодарна. Но случаются ситуации, когда я должна сделать домашнюю работу сама. <…> С таким помощником можно и примерить маленькое черное платье , чтобы проверить, как похорошела фигура», — отметила звезда.

Поклонники отметили, что девушка действительно постройнела и похорошела спустя полтора месяца после родов. «Наташа это просто супер ты красотка!», «Натусик! Ты прелесть», «Наташенька, вы всегда красите губки перед уборкой? И надеваете туфельки на шпильке?Выглядите — супер!», «Какая роскошная мама», «Очень мило, вы прям идеальная мама», — прокомментировали пост подписчики.

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