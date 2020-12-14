«Чувствую себя немножко телочкой»: Агата Муцениеце похвасталась длинными локонами до талии

Агата Муцениеце не скрывает, что после расставания с Павлом Прилучным у нее было много страхов. Она переживала, что не сможет много зарабатывать, но именно после развода девушка получила множество предложений по работе. Также актриса стала посещать светские мероприятия и еще больше времени уделять своей внешности. Она теперь регулярно занимается спортом, что отразилось на ее фигуре.

Недавно Агата отдохнула на Мальдивах с сыном Тимофеем и дочкой Мией. Девушка набралась сил перед новогодними съемками, а также приобрела бронзовый загар. В первый рабочий день она облачилась в плюшевую джинсовую куртку. Актрисе не испортило настроение даже серость на улице и растаявший снег. Муцениеце вскоре запечатлела себя с новой прической. Она позировала с длинными русыми локонами, перекрашенными в омбре.

«Обожаю кино за эксперименты над внешностью», — призналась звезда.

«Друзья, я с этими волосами, если честно, сразу чувствую себя немножко телочкой! Каблы напялить! Главное — в душе нормальной остаться. Нет, телочки тоже нормальные. Господи, что я несу», — высказалась она.

Смотрите также: