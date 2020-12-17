На виду у всех: Павел Прилучный станцевал медленный танец с Мирославой Карпович на публике

Актер приехал с возлюбленной в Воронеж, где они вместе вышли на сцену. Многие зрители пришли в восторг от их проявления чувств.

Павел Прилучный в этом году развелся с Агатой Муцениеце. Они были вместе почти десять лет, но актриса призналась, что больше не может терпеть многие вещи, включая вспышки гнева звезды «Мажора». Супруги расстались в начале года, а развод получили только летом. Не успех Павел стать холостым, как уехал в отпуск с новой возлюбленной. Ей оказалась Мирослава Карпович, снимавшаяся в «Папиных дочках».

И хоть артист предпочитает не говорить о своей личной жизни, его не раз видели вместе с 34-летней актрисой и моделью. Они зачастую покупают продукты вместе, а недавно Прилучный попал в больницу с побоями. В медицинском учреждении тоже была замечена Мирослава. Многие знают, что Павел больше не играет в театре вместе с Агатой, но ее место в некоторых постановках заняла Карпович.

В последнее время актер почти не появлялся на публике, но накануне он приехал в Воронеж, где принял участие в спектакле «Косметика врага». Публика насладилась постановкой, но больше всего их впечатлил момент, где Прилучный стал танцевать медленный танец с Карпович. Он нежно кружил ее и наклонял. Девушка была облачена в черное платье со струящейся юбкой, а актер в джинсы, джемпер и оранжевую шапку.

«Крутой спектакль», «Какие красивые», «Очень чувственно, такой восторг», «Хоть Миру и не люблю, но тут она смотрелась органично», «Все-таки пару видно сразу», «Работа явно сближает, это было красиво», — стали писать пользователи Сети.

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