«Обижается»: Муцениеце призналась, что Прилучный скучает без семьи

Агата Муцениеце смогла простить своего мужа Павла Прилучного и после развода старается жить полной жизнью. Она не толькао не противится общению детей Мии и Тимоши с отцом, но, напротив, способствует тому, чтобы наследники имели полноценную семью.

Отдыхая с малышами на Мальдивах она, к примеру, трогательно попросила дочь съесть несколько ложек супа за папу, чтобы у него «глазки перестали болеть». Напомним, недавно актера избили, и он попал в клинику с черепно-лицевой травмой. Сейчас Павла выписали из клиники, но его внешность уже не совсем та, что была прежде.

И вот новый момент, который свидетельствует о широкой и доброй душе Агаты. В очередном видео на ее YouTube-канале «Прилучные будни» можно увидеть любопытную сценку, которая разыгралась между ней и Мией. Актриса застает малышку за отправкой сообщений сестре и обращается к ней: «Папе запишешь? А то папа обижается, что мы ему не звоним».

Напомним, звезда в настоящий момент уехала из большого дома Прилучных в московскую квартиру. С отцом дети видятся на выходных, Агата же в это время занимается развитием своего блога и записью новых интернет-проектов.

Смотрите также