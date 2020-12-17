Даже погладила оленя: Водянова запечатлела дочку в плюшевой дубленке и унтах на русском севере

Наталья Водянова обычно много путешествует, что в этом году все лето она провела во Франции. Девушка с возлюбленным Антуаном Арно и детьми изведала новую местность и отдохнула в Сен-Тропе. А минувшей осенью модель вышла замуж за своего избранника после девяти лет совместной жизни. Однако в медовый месяц они не поехали. Зато в декабре девушка решила привести своих старших детей в Россию и показать красоты местной природы.

Сначала Водянова сводила их в гости к подруге-балерине в Москве и погуляла с ними в лесу. Потом они добрались до Мурманска, где увидели знаменитый ледокол «Ленин». Модель не побоялась забраться с наследниками на горы, а вот 17 декабря они провели время в местной деревне. Наталья облачилась в платье с бахромой и черное пальто. На ее голове была белая шапка-ушанка. А вот дочка звезды Нева предстала в такой шапке-ушанке, но розового цвета. Она также надела дубленку с молочным мехом и вышивкой. А вот сыновья Лукас и Виктор предстали в пуховиках.

Водянова покатала их на санях, а также показала им оленей. Дочка девушки даже погладила северного жителя с рогами и смогла собрать несколько сосулек. Ранее модель спросили, как наследники отнеслись к такой поездке на русский север. Она призналась, что они в восторге, но все эмоции будут показаны в сериале, который выйдет в 2021 году.

«Холод никогда меня не беспокоил», — написала Наталья под фото с дочкой.

Кадры из поездки восхитили пользователей Сети. многие оценили лук Невы, которая выглядела очень органично в теплой одежде. «Прекрасная мама! Прекрасные дети!!!», «Какие красивые! И румяные», «Дочка у вас прям русская красавица», «Какие косы у Невы», «Ну просто идеальная семья», «Так радостно на вас смотреть», = прокомментировали пост подписчики.

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