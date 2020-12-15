«За ними гонялись все»: Ольга Бузова похвасталась лимитированными кроссовками Dior

Ольга Бузова раньше радовалась любому подарку. Однако теперь девушка так хорошо зарабатывает, что может позволить себе тратить сотни тысяч рублей на обновки. Также в ее жизни появился возлюбленный Давид Манукян, который с радостью балует девушку дорогостоящими подарками. Недавно телеведущая похвасталась сливочной дубленкой, которая стоит 280 тысяч рублей. При этом порой она и сама себя радует то сумкой Prada, то туфлями Jimmy Choo.

На днях Ольга провела насыщенный день. Она ездила со съемки на съемку. Каждый раз девушка примеряла элегантные платья. А один из нарядов телеведущей подарила сама Алсу. Однако в конце рабочего дня Бузова решила открыть еще ряд подарков, которые ей прислали. В коробках были кроссовки разных цветов. Но больше всего эмоций у девушки вызвали кроссовки из лимитированной коллекции, которые стоят 150 тысяч рублей. Однако в магазинах их уже не найти, поэтому в интернет-сервисах такую пару продают по завышенной цене от 400 до 600 тысяч рублей.

«Прислали мне подарочки к Новому году. Эти кроссовки я так давно хотела! Их просто невозможно достать! Вы понимаете, что это те самые — коллаборация Nike и Dior! Боже, они мои! Это просто невероятно! За ними гонялись все и по прежнему гоняются!» — поделилась она.

Поклонники тоже порадовались за Ольгу. К слову, на Новый год телеведущая мечтает получить более дорогостоящие подарки. Она хочет шубу из рыси, а также автомобиль «Майбах».

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