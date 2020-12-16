«Позирую, как обезьянка»: Ирина Пегова в дутом черном пуховике прогулялась по Санкт-Петербургу

Актриса отметила, что музеи в городе пустые. Но при этом ей удалось повстречать англичанина, который оказал ей любезность.

Ирина Пегова в последнее время едва находила время на отдых. Девушка несколько месяцев принимала участие в шоу «Ледниковый период». Она не скрывала, что любит раскрывать в себе новые таланты и пробовать что-то новое. Актриса уже однажды победила в танцевальном проекте, а теперь она с радостью учит новые элементы и делает сложные поддержки с Алексеем Тихоновым. В итоге артистка смогла впечатлить судей и стать одной из сильнейших участниц проекта.

В декабре у Ирины появилось свободное время. Она, как и обещала поклонникам, приехала в Санкт-Петербург, чтобы развеяться и посетить любимые места. Актриса облачилась в черный дутых пуховик. Она распустила волосы и отказалась от макияжа. Девушка отметила, что ей понравился первозданный вид города, так как на улицах почти нет людей.

«Так тихо! Можно было бы этому радоваться, этим восхищаться, но учитывая то место, где я сейчас нахожусь, мой любимый Русский музей, куда обычно огромная очередь, сейчас тут никого. Не то чтобы китайского туриста нет, нет даже русских туристов», — поделилась звезда.

«До сих пор стесняюсь снимать селфи! Стою, как дура на набережной Грибоедовского Канала и позирую, как обезьянка, хорошо людей нет , свидетелей этого странного действа! Прошел мимо иностранец, Предложил Помочь в „фотосессии“ я согласилась (последний кадр от англичанина) к чему я это? Люблю это место!» — отметила Пегова.

Поклонники были рады тому, что актриса поделилась новыми снимками. Многие отметили, что девушка постройнела. «Вы такая красивая! Настоящая!», «Самая красивая девочка России и ближайших держав!», «Мне душевно… Очень..», «Хороший попался иностранец, а могли бы без телефона остаться!», «Красивая наша», — прокомментировали пост подписчики.

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