«Такой классный»: Бородина похвасталась демисезонным костюмом небесного цвета с начесом

Ксения Бородина не скрывает, что любит тратить деньги на одежду. Она зарабатывает не только на шоу «Дом-2» в качестве ведущей. Доход ей приносит салон красоты, детские кафе и реклама в соцсетях. Девушка регулярно пополняет гардероб обновками, на которые тратит сотни тысяч рублей. Недавно телеведущая приобрела шубу из натурального меха. И это при том, что у нее уже есть несколько пуховиков и пальто разных цветов.

На днях Ксения устроила фотосессию, на которой примерила несколько пышных платьев нежно-розового цвета. Она решила почувствовать атмосферу приближающегося Нового года. Своих дочек девушка тоже переодела в бальные наряды. А вот дома, а также на работе телеведущая часто ходит в спортивных костюмах. Не удивительно, что она решила похвастаться обновками. Сначала Бородина облачилась в белые джоггеры и толстовку в тон на черной молнии.

«Еще большего фанат спортивных костюмов, чем я, не сыскать. Заказала себе такой классный спортивный костюм. Мне нравится, что здесь молния. Все закрывает, а на зиму это классно. Еще внизу резинка! Я обожаю, когда внизу резинка. Для меня это удобно», — пояснила девушка.

Затем она переоделась в голубой темный демисезонный костюм. Наряд небесного цвета имел большой комбинезон и надпись на рукаве. Ксения покрасовалась в наряде на камеру.

«Заказала теплый костюм с начесом, высокая посадка штанов, большой капюшон, как я вам уже показала. В общем, теплый и комфортный», — поделилась звезда.

Сморите также: