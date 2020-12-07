В одном стиле: Бородина в пышном лавандовом платье из шифона устроила фотосессию с дочками

Телеведущая перед новогодними праздниками решила сняться с детьми на фоне елки. Для такого случая девушка примерила с наследницами наряды в стиле family look.

Ксения Бородина всегда любила хорошо выглядеть и облачаться в брендовые обновки. В этом году телеведущая несколько раз ездила в отпуск. Она переживала, что не сможет вывести детей на море, но осенью провела несколько недель в Турции с мужем Курбаном Омаровым и дочками: Марусей и Теоной. Даже на пляже девушке предпочитала появляться в босоножках Dior и тунике того же бренда. А с наступлением зимы ее гардероб пополнился шубами, пальто и трикотажными костюмами.

В начале декабря Ксения нарядила елку и украсила свой особняк к предстоящим праздникам. А в свой выходной она устроила новогоднюю фотосессию. Девушка для начала примерила пышное лавандовое платье из шифона со шлейфом. Многослойный наряд с акцентом на ноги подчеркнул ее талию. Бородина дополнила образ туфлями на каблуке и элегантной прической с распущенными локонами. В таком же стиле оделись ее дочки, предав в пышных платьях нежного фиолетового цвета.

Потом телеведущая переоделась в длинное легкое платье цвета припыленной розы. Многослойный наряд дополнило колье на шее. Она села у елки вместе с дочками, которые тоже переоделись в платья пудровых оттенков. Следом Ксения примерила еще одно вечернее платье с перьями.

Поклонники восхитились красотой звездной семьи. Наряды телеведущей восхитили ее подписчиков. «Ох, вот это платье», «Наряды бомбические», «Какие принцессы», «Королева с доченьками», «Идеальные кадры», «Какая красивая», «Просто волшебные платья», «Лавандовый вам к лицу», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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