«Сегодня длинные ноги»: Бузова в кожаных мини-шортах и трендовых ботфортах пришла на работу

Телеведущая на съемках столкнулась с коллегой, которая надела такую же обувь, как у нее. Девушку это не смутило.

Ольга Бузова любит находиться в центре внимания. Обычно она блистает на красных дорожках, но в этом году большинство светских мероприятий были отменены из-за коронавируса. Однако девушка нашла, куда направить свою энергию. Она приняла участие в проекте «Ледниковый период», где смогла не только научиться кататься на коньках, но и примерить колоритные образы. При этом телеведущая успевала ездить на свою основную работу.

Так как скоро состоится финал ледового соревнования, у Ольги появилось больше свободного времени. Накануне она побывала на свидании с Давой, а также приняла участие в новогодней фотосессии. Девушка с радость примерила пышное мини-платье, почувствовав себя принцессой. А вечером Бузова отправилась на съемки телестройки. Она решила похвастаться своим нарядом. Профессионалы подобрали ей наряд с акцентом на ноги.

Ольга облачилась в кожаные шорты, белую рубашку в ретро стиле, жилетку с золотыми пуговицами и ботфорты на массивной подошве, которые в тренде в этом сезоне. Девушке также собрали волосы в высокий пучок и украсили платком. В гримерке одна из коллег телеведущей оказалась в таких же сапогах, только другой фирмы, что рассмешило Бузову.

«Ну что, фэшн из май профэшн. Когда у стилиста есть вдохновение. У нас сегодня длинные ноги худые. Смотрите, у нас сегодня завлекалочка. Я надела сюда платочек, шортики скомбинировали с поясом классным, грубым. Вот такая жилетка с золотой фурнитурой на мне. Прям все сошлось! И наши любимые ботфорты. Они уже стали любимыми. Вон у Окси такие же. У меня Zara. Так что вообще класс! Я очень довольна образом!» — поделилась звезда.

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