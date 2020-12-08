«Сказочно красива!»: Бузова в мерцающем платье из разноцветных пайеток сходила на свидание

Певица и телеведущая Ольга Бузова каждый день предстает в новом образе. А когда повод особенный, то и наряд должен быть особым. Тем более, когда предстоит отметить личное событие – годовщину отношений.

Накануне Бузова и ее бойфренд, Давид Манукян, или блогер Дава, отметили 16 месяцев. По традиции пара отправилась на свидание в один из роскошных ресторанов Москвы. Для этого выхода в свет певица выбрала поистине звездный наряд – мерцающее разными цветами пайеток платье мини с фантазийными массивными плечиками.

«К свиданию готова!», — сообщила теледива.

После изысканного ужина, состоящего из морских деликатесов, Ольга Бузова и Давид Манукян поспешили запечатлеться на память. Отдельно красавица сфотографировалась на фоне новогодних декораций.

«Сказочно красива! Ой, сказочно красиво», — подметила Бузова.

Напомним, Ольга Бузова и Давид Манукян познакомились в прошлом году на съемках клипа. С тех пор поклонники заговорили о романе музыкантов. И лишь несколькими месяцами позже они официально объявили себя парой.

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