Ольга Бузова в пышном белом мини-платье с эффектом мерцания снялась в новогодней фотосессии

Ольга Бузова не скрывает, что обладает романтической натурой. В отношениях с мужчинами ей всегда нравилось, когда вторая половинка красиво ухаживала, устраивала сюрпризы. Ведущей «Дома-2» порой выпадает шанс пройтись по красной дорожке. Она редко упускает возможность облачиться в пышное платье или элегантный вечерний наряд.

В последнее время Ольга много работала. Она ездит не только на основные съемки, но и на ледовую арену, так как участвует в «Ледниковом периоде». Девушка с радостью примеряет новые сценические образы для выступлений, а вот вечером она предпочитала наряжаться для своего возлюбленного Давы. Недавно они устроили съемку в нарядах в одном стиле. А накануне Бузова решила создать себе хорошее настроение, приняв участие в новогодней фотосессии.

Для такого случая девушка облачилась в белое мини-платье с пышной юбкой и ниспадающими рукавами. Наряд в кукольном стиле с мерцающим эффектом подчеркнул талию и длинные ноги телеведущей. Пышные локоны, макияж с акцентом на глаза и колье с перстнем дополнили романтический образ.

«На днях у меня состоялась потрясающая фотосессия к Новому году. Мы сами создаем атмосферу и настроение, даже, когда его нет. Постарайтесь улыбаться, наряжаться, дарить свою любовь близким и родным. Скоро Новый год… Да, год был тяжелый, очень, и продолжает быть таким, но давайте верить в лучшее, верить в чудеса», — написала звезда.

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