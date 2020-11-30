Саша Савельева в пальто оверсайз и укороченных джинсах прогулялась по Москве

Саша Савельева долгое время выступала в составе группы «Фабрика». Теперь она строит сольную карьеру и заботиться о сыне Леоне. Девушка родила наследника в 2019 году. Она долго готовилась к этому событию. У ее мужа Кирилла Сафонова есть взрослая дочка от первого брака, но и он мечтал о втором ребенке. Примечательно, что после родов артистка быстро вернулась в форму. Теперь она регулярно показывает, как тренируется во время прогулок с наследником.

Поклонники считают, что у Саши хороший вкус. Девушка часто принимает участие в фотосессиях и примеряет разные образы. Летом она любит носить платья, а вот в холодное время не прочь надевать пуховики. Накануне певица похвасталась кадрами, на которых гуляет по Москве. Артистка предстала в укороченных джинсах, массивных ботинках и водолазке. Изюминкой образа стало трендовое пальто оверсайз и сумка-шопер.

«По какому городу любите гулять больше всего?» — поинтересовалась она у фанатов.

Савельева вызвала восхищение у поклонников своим простым, но стильным луком. Многие одарили ее комплиментами. «Вы такая элегантная», «Прям дама», «Рваные джинсы не в тему, но в целом очень хороша», «Такие пальто меня не радуют», «Вы прям француженка», «Как круто, вы и музыка — прям кино», «Мне нравится, как вы выглядите, но сумка чуток не в тему», «Какая изящная шея у вас», — прокомментировали пост подписчики.

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