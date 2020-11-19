«Безупречный вид»: Савельева в свитере оверсайз с открытыми плечами увиделась с Лисовцом

Саша Савельева уже 10 лет счастлива в браке с Кириллом Сафоновым. Девушка прославилась, когда стала участницей шоу «Фабрика звезд». Она никогда не была обделена вниманием мужчин, но актер покорил сердце артистки. Год назад у них родился общий сын Леон. Певица не скрывает, что роды были сложными и едва не стоили ей жизни, но теперь она наслаждается материнством. Девушка удивляла поклонников тем, что быстро вернулась в форму. Сама она признавалась, что все не так идеально, как кажется на поверхностный взгляд.

Пока Саша скрывает лицо малыша, но порой показывает кадры, на которых можно увидеть ручки или ножки наследника. Во время прогулок девушка успевает не только подышать свежим воздухом, но и позаниматься спортом. Несмотря на то что она уже вернулась к работе, певица успевает следить за своей внешностью. Многие восхищаются тем, как выглядит Савельева. А накануне она поделилась кадрами, на которых позирует с Владом Лисовцом.

Артистка решила обновить цвет волос. Она давно посещает салон красоты своего друга. На этот раз Саша облачилась в свитер оверсайз серого цвета с открытыми плечами. Она покрасовалась у камеры, в Влад хвастался ее роскошными локонами, которые стали пшеничного цвета.

«Я обожаю по-настоящему профессионалов своего дела. Стильных и умных людей, которые не выпячивают свою значимость. А тихо и скромно создают свой уникальный мир и наполняют этой красотой все, к чему прикасаются», — отметила звезда. «И спасибо твоей команде за высокое качество работы — безупречный вид моих волос!» — поблагодарила она стилиста.

Поклонники, в свою очередь, восхитились красотой 36-летней знаменитости. «Какая красивая», «Ваш стиль мне так нравится», «Классная», «У вас роскошные волосы», «Круто», «Выглядите прекрасно», «Хорошо, когда без челки», «Вы так мне нравитесь», Обожаю естественный цвет волос«, «Какая уютная», — прокомментировали пост подписчики.

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