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Утеплилась по погоде: Саша Савельева в шубе из эко-меха устроила фотосессию

Певица решила утеплиться с наступлением первых заморозков в Москве.

Утеплилась по погоде: Саша Савельева в шубе из эко-меха устроила фотосессию
Саша Савельева. Фото: Globallookpress.com

Саша Савельева больше года назад стала мамой. Девушка подарила своему мужу Кириллу Сафонову сына Леона. Свою беременность она скрывала, так как боялась родов. Несмотря на то, что рождение малыша прошло с осложнениями, серьезных проблем удалось избежать. Певица теперь с радостью заботится о ребенке. Она не скрывает, что готова завести еще одного малыша. Артистка быстро вернулась в форму, но теперь выступает на сцене реже, чем раньше.

Теперь Саша ходит на прогулки с наследником. Лицо мальчика она предпочитает прятать. Певица делится новостями и хвастается подарками, которые передают ее малышу. Поклонники удивляются тому, что молодая мама всегда превосходно выглядит. В последнее время артистка регулярно участвует в фотосессиях. Для одной из съемок она облачилась в роскошную шубу черно-коричневого цвета, которую дополнила розовым поясом. Как оказалось, изделие сделано из эко-меха.

Не только пышные локоны и макияж с акцентом на глаза дополнили образ, но и колье, украсившее шею певицы. На пальцах девушки были крупные перстни.

«Пора доставать шубу?! Какую верхнюю одежду любите больше всего?» — написала звезда.

Наталья Подольская одна из первых отреагировала на пост. Она, к слову, недавно родила второго сына Владимиру Преснякову. «Пуховик! Мама…» — отметила певица. «Ха, у меня тоже, штук пять точно», — призналась в ответ Савельева.

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