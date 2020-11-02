Саша Савельева в белом приталенном платье и черных перчатках появилась на вечеринке

Саша Савельева не скрывает, что ей нравится быть при полном параде. Девушка всего год назад стала мамой, но это не мешает ей, как и прежде, участвовать в светской жизни. Она достаточно быстро вернулась в форму. Певица любит носить лаконичные и удобные наряды, но всегда выбирает что-то особенное, когда выходит в свет. В последние недели артистка лишь гуляла с сыном, наслаждаясь осенней погодой. Не все звезды готовы покидать дома ради встреч, так как берегут здоровье в связи с пандемией.

На минувших выходных Ксения Бородина, Наталья Рудова и другие известные персоны повеселились, отправившись на вечеринки в честь Хеллоуина. Они, конечно, облачились в устрашающие, но при этом привлекательные костюмы. А вот Савельева в этом году на подобное мероприятие не попала. Зато девушка поделилась кадрами с праздника, на котором была в 2018 году. На фото Саша предстала в белом платье миди с рукавами-фонариками. Наряд в стиле бохо она дополнила черными кожаными перчатками.

Необычный макияж с акцентом на губы и объемная прическа, уложенная лаком, дополнили необычный образ. Звезда предложила фанатам угадать, кем она была.

Мнения разделились. Жена Кирилла Сафонова оказалась похожа на многих персонажей из кино. «Ты прекрасна!», «Прокомментируйте пожалуйста мою публикацию. Это моя мечта..», «Готическая вампирша (очень похожа на Марлен Дитрих)», «Мерлин Монро», «Королевой», «Ни разу не был на такой вечеринки», «Красивая ужасно», — стали комментировать пост подписчики. Отметим, что Савельева после родов редко выступает на сцене, зато участвует в модных фотосессиях.