«Ее наряды вызывают шок»: стилисты «Модного приговора» преобразят работницу ночных клубов

Передача «Модный приговор» уже не первый год помогает людям преображаться. Ведущий Александр Васильев, а также Эвелина Хромченко и другие эксперты в области моды дают советы и рассказывают о модных тенденциях. При этом каждую передачу кто-то из счастливчиков обретает новые наряды и новый стиль. Зрители порой считают, что стилисты проекта берутся за легкие дела, но на этот раз у них побывает героиня, которую преобразить — весьма сложная задача.

Мужчина по имени Валерий привел свою жену Милу на телешоу. Он мечтает, что его 48-летняя супруга станет более домашней, так как пока ее вид у многих вызывает изумление. Женщина работает в ночных клубах и ведет разные мероприятия, поэтому одевается очень броско. На передаче она предстала в алом наряде с массивными ботинками и черной блузкой.

«С ней постоянно хотят сфотографироваться, тычут пальцем, потому что все ее наряды вызывают шок. Она в чем работает, в том и на улице ходит, и даже дома!» — поделился Валерий.

Он очень хочет, чтобы его жена преобразилась и внешне, и внутренне. По его словам, Мила должна стоять у плиты и варить борщи, а не ездить по клубам. Героиня с его обвинениями не согласилась. Она отметила, что возлюбленный хочет «утопить» ее харизму. Тем не менее стилисты «Модного приговора» заглянули в ее гардероб и обнаружили не только эпатажные костюмы, но и театральные образы. Справятся ли они со своей задачей, и какие наряды эксперты подберут пышнотелой работнице ночных клубов, можно будет увидеть в в одном из выпусков шоу с 23 по 27 ноября на Первом канале. А узнать, кто еще рискнул сменить гардероб и прислушаться к советам экспертов, можно в большой колонке портала Teleprogramma.pro.

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