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«Блестящие колготки»: стилист «Модного приговора» назвала вещи, которые делают образ дешевым

Ольга Соколенко также считает, что женщина должна думать не только об одежде, но и маникюре с прической.

«Блестящие колготки»: стилист «Модного приговора» назвала вещи, которые делают образ дешевым
Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

Стилист программы «Модный приговор» Ольга Соколенко рассказала, какие факторы выдают дешевый образ. При этом она уверяет, стильно — не значит дорого, важно правильно сочетать наряд и аксессуары, а также ухаживать за собой.

«Многие знаменитости уже давно носят одежду из масс-маркета и выглядят при этом не менее эффектно. Кейт Миддлтон, Иванка Трамп, Джиджи Хадид, Сара Джессика Паркер, Селена Гомес, Джессика Альба, Мишель Обама, Бейонсе – этот список можно продолжать еще долго. И если бы нам не сказали, что тот или иной образ собран в масс-маркете, мы бы и не догадались», — рассказала она в личном блоге.

Итак, по мнению Ольги, дешевым образ делают следующие моменты:

  •  Слишком много стекляшек и пайеток на повседневной одежде.
  •  Подделки известных марок. Лучше взять недорогой, но качественный аксессуар.
  •  Дешевое кружево, оно быстро теряет свой вид.
  •  Перебор с бижутерией. «Помните, как советовала Коко Шанель. Перед выходом снимите украшение, которое надели последним», — заметила стилист.
  •  Обувь на слишком высоком каблуке и платформе, которая портит походку.
  • Слишком тесные или чересчур свободные наряды не по размеру (речь не идет о моделях оверсайз).
  •  Блестящие чулки либо колготки.
  •  Ультраактуальные вещи прошлых сезонов. Чтобы не обложаться, лучше предпочитать классику.
  •  Дешевые ткани с синтетическим блеском, неаккуратные швы, вылезающие нитки.
  •  Тональный крем темнее оттенка кожи, вычурный макияж днем.
  •  Слишком яркий и длинный маникюр, наращенные ногти, которые бьют по глазам своей «пышностью и богатством», отсутствие маникюра, испорченное покрытие на ногтях.
  •  Состарившаяся обувь.
  •  Белье, которое видно из-под очень короткой, прозрачной или облегающей одежды.
  •  Дешевая фурнитура вроде пуговиц, замков и кнопок.

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