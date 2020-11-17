«Блестящие колготки»: стилист «Модного приговора» назвала вещи, которые делают образ дешевым

Стилист программы «Модный приговор» Ольга Соколенко рассказала, какие факторы выдают дешевый образ. При этом она уверяет, стильно — не значит дорого, важно правильно сочетать наряд и аксессуары, а также ухаживать за собой.
«Многие знаменитости уже давно носят одежду из масс-маркета и выглядят при этом не менее эффектно. Кейт Миддлтон, Иванка Трамп, Джиджи Хадид, Сара Джессика Паркер, Селена Гомес, Джессика Альба, Мишель Обама, Бейонсе – этот список можно продолжать еще долго. И если бы нам не сказали, что тот или иной образ собран в масс-маркете, мы бы и не догадались», — рассказала она в личном блоге.
Итак, по мнению Ольги, дешевым образ делают следующие моменты:
- Слишком много стекляшек и пайеток на повседневной одежде.
- Подделки известных марок. Лучше взять недорогой, но качественный аксессуар.
- Дешевое кружево, оно быстро теряет свой вид.
- Перебор с бижутерией. «Помните, как советовала Коко Шанель. Перед выходом снимите украшение, которое надели последним», — заметила стилист.
- Обувь на слишком высоком каблуке и платформе, которая портит походку.
- Слишком тесные или чересчур свободные наряды не по размеру (речь не идет о моделях оверсайз).
- Блестящие чулки либо колготки.
- Ультраактуальные вещи прошлых сезонов. Чтобы не обложаться, лучше предпочитать классику.
- Дешевые ткани с синтетическим блеском, неаккуратные швы, вылезающие нитки.
- Тональный крем темнее оттенка кожи, вычурный макияж днем.
- Слишком яркий и длинный маникюр, наращенные ногти, которые бьют по глазам своей «пышностью и богатством», отсутствие маникюра, испорченное покрытие на ногтях.
- Состарившаяся обувь.
- Белье, которое видно из-под очень короткой, прозрачной или облегающей одежды.
- Дешевая фурнитура вроде пуговиц, замков и кнопок.