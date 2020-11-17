«Блестящие колготки»: стилист «Модного приговора» назвала вещи, которые делают образ дешевым

Стилист программы «Модный приговор» Ольга Соколенко рассказала, какие факторы выдают дешевый образ. При этом она уверяет, стильно — не значит дорого, важно правильно сочетать наряд и аксессуары, а также ухаживать за собой.

«Многие знаменитости уже давно носят одежду из масс-маркета и выглядят при этом не менее эффектно. Кейт Миддлтон, Иванка Трамп, Джиджи Хадид, Сара Джессика Паркер, Селена Гомес, Джессика Альба, Мишель Обама, Бейонсе – этот список можно продолжать еще долго. И если бы нам не сказали, что тот или иной образ собран в масс-маркете, мы бы и не догадались», — рассказала она в личном блоге.