«Модный приговор-2020»: кто придет на передачу на этой неделе

Что покажут в выпусках, которые выйдут на Первом канале с 23 по 27 ноября.

«Ей почти 50 лет, а она все по ночным клубам ездит!»

Понедельник. Валерий недоволен своей любимой Милочкой. Он хочет, чтобы жена наконец-то успокоилась: «Она чересчур зажигалочка, пришло время остановиться, ей почти 50 лет, а она все по ночным клубам ездит!»

Муж устал от постоянного внимания окружающих: «С ней постоянно хотят сфотографироваться, тычут пальцем, потому что все ее наряды вызывают шок. Она в чем работает, в том и на улице ходит, и даже дома!»

Валерий хочет увидеть домашнюю Милу, которая будет варить борщи и жарить чебуреки. Мила с обвинениями не согласна: «Валера хочет утопить мою харизму. Говорит, что мне уже пора на пенсию, а мне, между прочим, всего лишь 48 лет, я работаю в ночных клубах, я клубная ведущая: веду свадьбы, банкеты, дни рождения. А он хочет посадить меня дома!»

Ну, а в гардеробе Милы чего только нет — от эпатажных костюмов до театральных образов.

«Маша может прийти на вечеринку в пижаме!»

Вторник. Константин Смоль утверждает, что постоянно испытывает чувство неловкости за внешний вид своей любимой. Маша может прийти на вечеринку в пижаме, в ресторан — в спортивном костюме, а на встречу с друзьями — в валенках.

Мария признается, что в последнее время у нее опустились руки, ведь уже десять лет она мечтает о штампе в паспорте и белом платье. Константин отвечает, что не женится на Марии, пока у него не «екнет» где-то в душе. Даже рождение двух детей не изменило отношение Константина к браку.

«Фууууу! Брось ее! Что за чучело?»

Среда. Герман и Татьяна снимают смешные ролики для своих соцсетей, но самые популярные комментарии от подписчиков напрягают: «Фууууу! Брось ее! Что за чучело? Когда она расчесывалась последний раз?»

Герман уверен, что жена абсолютно ничего не понимает в моде, одевается «для сельской местности». «Она порвала джинсы и, вместо того чтобы выкинуть, вставила в них кусок шторы». Герман точно знает — начинающая звезда интернета должна выглядеть достойно, ходить только в платьях и на каблуках даже на прогулки с собакой.

Татьяне есть что ответить мужу: «Я — богиня и краше меня нет! Муж — спортсмен и мне в пример ставит фитоняшек накаченных, а мой единственный спорт – это йога, и та в фазе шавасаны, когда лежишь и ничего не делаешь». До того как она начала сниматься в роликах, она никогда не комплексовала по поводу своего родимого пятна, да и сейчас не сильно переживает по этому поводу, но нос хейтерам утереть очень хочется!

«Моя сестра одевается как пенсионер!»

Четверг. Евгения Кукина бьет тревогу: «Моя сестра одевается как пенсионер!» Девушка уверена, что гардероб ее сестры Елены делится на две части: для работы и для танцев. Третьего не дано.

В танцзале Лена позволяет себе яркую и необычную одежду, но за его пределами предпочитает деловой стиль, ведь для того чтобы встретить серьезного человека, нужно самой выглядеть солидно. Лена уверена, что на яркую одежду и короткие юбки внимание обращают только молодые несерьезные парни, а ей такие не интересны.

«Я наконец-то не считаю себя гадким утенком!»

Пятница. Всю жизнь Даша росла с мыслью о том, что она чужая в семье. В 25 лет узнала, что приемная и начала поиски родных. Ей удалось найти брата Максима. Брат с сестрой познакомились всего полтора года назад, но уже стали самыми близкими людьми.

Кристина, жена Максима, рада, что ее муж нашел родную кровь. Супруги очень хотят, чтобы Даша нашла себя, поняла, кто она на самом деле, перестала носить балахоны и оверсайз вещи. Даше есть что сказать в ответ: «Я наконец-то не считаю себя гадким утенком. До того, как узнала, что родители мне неродные, всегда было странно, почему у меня такой маленький рост, круглые щечки. Но теперь все встало на свои места, я нашла свою настоящую семью, а себя — пока нет, кто я? Даша? А может все-таки Вера…»

После преображения героини стилистами, Даша наконец-то поняла, кто она.

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