«Вместо кофточек – жакет»: стилист «Модного приговора» рассказала, как одеваться полным

Несколько приемов - и ваш лишний вес никто не заметит, считает Ольга Соколенко.

Стилист «Модного приговора» Ольга Соколенко дала в личном блоге несколько советов полным женщинам. Она уверена, что одеваться стильно могут не только худышки.

Итак, эксперт рекомендовала выбирать одежду по размеру, но не в облипку. Свободные складки ткани скроют недостатки», — заметила она. Также стилист считает, что вместо мини, дамам с формами лучше выбирать миди или макси.

«Полюбите каблуки. Они визуально вытягивают ножку. Выбирайте обувь с удобной колодкой. Вместо трикотажных кофточек и кардиганов – жакет и плотные фактуры. Мелкие принты – не ваш вариант, берите средний или крупный. Если сомневаетесь, выбирайте однотонные ткани», — сказала Ольга.

Соколенко уверена, что светлые тона не полнят женщин, главное – подобрать оттенок к лицу.

«Используйте визуальные иллюзии – вертикальные линии удлиняют, сужают и вытягивают. Это не обязательно только узор в полоску, но и вырезы на платьях, длинные украшения с подвесками. Цветные акценты в одной плоскости тоже зрительно вытягивают. Например, красная шапка и шарф», — посоветовала стилист.

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