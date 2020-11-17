Встреча подруг: Подольская отметилась на вечеринке с сумкой-дублером Louis Vuitton, как у Бузовой

Солистка коллектива «Новые Самоцветы» Яна Дайнеко поделилась в Instagram кадрами со своими подругами – Натальей Подольской и ее сестрой-двойняшкой Юлианой. Девушки устроили дружескую встречу в кафе.

«Категорически не можем друг без друга. Здесь еще Ванечку брали с собой на тусовку», — подписала кадр Яна.

Девушка имела виду будущего сына жены Владимира Преснякова, который на тот момент мирно находился под сердцем матери.

Наталья Подольская, хоть и была тогда беременна, постаралась нарядиться в трендовый комплект, примерив актуальные туфли с острым мысом и V-образным вырезом. А также платье плиссе цикламенового оттенка, который в эфире «Модного приговора» называли в числе самых трендовых в этом сезоне.

Не забыла звезда и про модный аксессуар – сумочку-дублер Louis Vuitton. С такой же, но в другом оттенке также отметилась Ольга Бузова. По ее словам, эта брендовая вещица теперь есть практически у каждой женщины. Эвелина Хромченко, к слову, фактически подтвердила слова поющей телеведущей, высказавшись на Первом канале о необычайной популярности подобного двойного аксессуара.

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