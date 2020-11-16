«Отдыхать»: Бузова в длинном пуховом пальто и с сумочкой Louis Vuitton появилась на публике

Некоторое время назад Ольга Бузова пожаловалась своим подписчикам на трудности выбора – она присмотрела трендовую двойную сумочку Louis Vuitton, состоящую из обычного дамского аксессуара и миниверсии.

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Звезда никак не могла определиться, какой вариант ей по душе – с розовым ремнем или темно-зеленым. И даже устроила в stories Instagram небольшой опрос. Возможно, он действительно помог певице, поскольку позже в аккаунте она предстала с уже приобретенным аксессуаром. Свой выбор артистка остановила на втором варианте.

«Отдыхать», — подписала фото Бузова.

Стоит сказать, такие двойные аксессуары сейчас на пике популярности. Об этом рассказывала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор»

«Дублер мини-сумка – огромный тренд», — сказала она.

Отметим также, что Ольга не забыла и про другое модное направление – обувь на тракторной подошве, сочетав ее с длинным пуховым пальто. К слову, недавно похожий лук выбирала и Ксения Бородина.

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