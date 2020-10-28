Ботинки Prada, как у Бородиной: Лорак отметилась в объемном бомбере

Ани Лорак не частая гостья светских мероприятий, но она любит ходить в гости к друзьям. Недавно певица навестила Филиппа Киркорова. Артистка получила от него в подарок розовый халат Gucci. К слову, девушка любит стильные вещи и регулярно хвастается обновками, когда отправляется на работу или прогулку. Этой осенью она предпочитает наряды черного цвета.

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Так на днях Лорак предстала в толстовке и широких брюках из нейлона, а вот утро среды, 28 октября, она начала с прогулки. Девушка облачилась в лосины и кроп-топ. Поверх она надела объемный бомбер, а также бейсболку. Изюминкой образа стали трендовые ботинки на массивной подошве Prada. Накануне такие же купила Ксения Бородина. Она призналась, что ждала их очень долго, так как за модной обувью приходится стоять в виртуальной очереди. Также Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) свой total black look разбавила синей сумкой Birkin из крокодиловой кожи.

«Думать созидательно! Кушать полезное! Общаться с позитивными, вдохновляющими людьми! А вы записываете важное?!» — написала Лорак.

Поклонники были впечатлены тем, в какой форме находится 42-летняя артистка. При этом многие оценили ее образ в стиле спорт-шик. Девушка в очередной раз продемонстрировала безупречное чувство стиля. «Вы красотка, как и всегда», «Стиль ваш — топ. И цвет одежды», «Ну нереальная же! Так круто, что делитесь с нами фотографиями!», «Ну, королева стиля», «Обожаю ваш стиль. Самая крутая», — прокомментировали пост подписчики.