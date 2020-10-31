«Талия просто роскошная»: 42-летняя Ани Лорак блеснула бедрами в облегающих шортах

Ани Лорак является одной из самых красивых украинских исполнительниц. Больше года назад она развелась с турецким бизнесменом после слухов о его многочисленных изменах. При этом девушка не стала демонстрировать расстройства. За минувшие месяцы она постройнела, по мнению поклонников. Артистка заботиться о дочке Софии, которой старается посвящать все свободное время, но с наступлением осени у нее прибавилось работы.

По будням Лорак постоянно находится в разъездах. Она то дает интервью на радио, то готовится к выступлению, то ездит на съемки. Но накануне девушка выделила время на тренировку. Певица поделилась редкими кадрами, на которых предстала в спортивном зале. Девушка продефилировала в в кроп-топе, облегающих шортах с высокой посадкой, которые надела поверх телесных леггинсов с принтом.

Каролина ( настоящее имя звезды, — Прим. ред.) блеснула не только точеной талией, но и элегантными бедрами. Она показала все прелести своей фигуры. Поклонники восхитились тем, как выглядит 42-летняя артистка. Многие поразились тому, какая у нее изящная талия.

«Топовая мама», «Какой вы мотиватор», «Просто нереальная женщина», «Фигура-отпад», «Какая фигура, талия. Умница, всегда в отличной форме», «Талия просто роскошная», «Красивая, наша, родная», «Девушка, вы сногсшибательны», «Какая деваха, бедра, талия все при ней», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.