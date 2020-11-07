Выход в свет: Оксана Федорова в брючном костюме с жакетом оверсайз посетила театр

Оксана Федорова не скрывает, что крайне тщательно следит за своей внешностью. В 42 года она обладает стройной фигурой и моложавым видом. Ко всему прочему телеведущая подчеркивает достоинства фигуры стильными нарядами. Она предпочитает носить женственные платья и порой выбирает нетривиальные образы. Недавно девушка устроила модную фотосессию для журнала. Она показала трендовые луки. Брюнетка примерила и платье оверсайз с перьями и костюм небесного цвета.

По всей видимости, Оксана взяла на заметку наряды, которые актуальны этой осенью. Накануне она отправилась в театр. Свой вечер она посвятила культурному мероприятию. Вместе с подругой девушка насладилась оперой «Царская невеста». Телеведущая облачилась в брючный костюм серого цвета с жакетом оверсайз. Изюминкой лука стала широкополая черная шляпа. Она собрала волосы в хвост и сделала неброский макияж.

«Сегодня с моей любимой Кристи наслаждались оперой „Царская невеста“. Это драма не претендует на историческую достоверность, зато рисует яркие характеры в необычайно драматичных обстоятельствах. Особенного внимания заслуживает „костюмная симфония“ , — работа художника по костюмам и мои любимые старорусские слова в текста , благодаря которым чувствуешь дыхание эпохи», — поделилась звезда.

Поклонники отметили, что им нравится мода на шляпы. Многие оценили аутфит Оксаны и одарили ее комплиментами. «Оксаночка, отлично выглядите! А вы сняли шляпу перед началом?», «Наша русская королева», «Красивая очень», «Костюм интересный, сидит классно», «Вы в шляпе прекрасны», «Оксаночка, сама элегантность», «Как приятно на вас смотреть», «Стильная наша краса», — прокомментировали пост подписчики.