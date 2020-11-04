«Состояние женственности»: Федорова в воздушном платье с перьями предстала на съемках

Оксана Федорова неустанно работает. Она ведет разные передачи, участвует в концертах и светских раутах, а еще возглавляет Музей моды в Москве. При этом на хрупких плечах девушки также лежит забота о детях и домашнем очаге. Бывшая обладательница звания «Мисс Вселенная» воспитывает сына Федора и дочку Елизавету. В этом году телеведущая отвела девочку в первый класс. Поклонники восхищаются ее моложавым видом, а также стройной фигурой.
Накануне Оксана приняла участие в фотосессии. Она решила сняться для обложки журнала Moda Topical, в котором является главным редактором. Ей подобрали стильные и женственные образы. Она примерила и брючные костюмы, и более лаконичные наряды. Одним из них стало платье свободного кроя на пуговицах молочного цвета с ненавязчивым принтом. Наряд миди дополнили туфли-лодочки на шпильке. Федорова кружилась и позировала перед камерой.
«Меня всегда бодрят и поднимают настроение съемки. На днях снимали новогоднюю обложку», — отметила модель.
Поклонники одарили ее комплиментами. Им пришелся по вкусу ее лук. «Красота в любом образе», «Вами буквально все восхищаются. Вы замечательная», «На фотографии — как в строчках.. Реальность рвется и дрожит.. И, где фотограф ставит точку.Там многоточие ставит жизнь», — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее образ стилист Марина Корабель.
«Образ получился очень женственным в духе 60-х годов. Платье-пеньюар с эффектной отделкой на рукавах и естественные волны в прическе развиваюсь придают еще больше воздушности и легкости. Ну а самое главное — это состояние женственности и любви к себе, которое с легкостью передает Оксана», — высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro: Марина Корабель является стилистом, парикмахером, а также визажистом. Имеет опыт в fashion-индустрии более 15 лет. Марина получала навыки визажиста-стилиста и бьютимейкера в учебно-эстетическом центре Estetista.
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Кто много работает, тот и хорошо отдыхает 💃 ⠀ Дорогие мои вот и я дождалась своего заслуженного отпуска) 🌞 ⠀ В это время я буду наслаждаться морем, вдохновляться и набираться сил. 🧘♀️ ⠀ А также, надеюсь, у меня дойдут руки выложить мои накопившиеся работы)) ⠀ Сегодня мой первый день отпуска и я планирую его повести в пользу своей красоты) ⠀ По плану: педикюр, окрашивание и восстановление волос, ламинирование ресниц и уход за лицом. Ну и конечно собрать чемодан) ⠀ Вообщем сегодня я почувствую себя клиентом 🧚♂️ ⠀ Дорогие мои, а наводить красоту вам я буду с 8 апреля! До встречи в апреле и не затягивайте с записью она уже во всю идёт! ❤️ ⠀ Style by me for me) @marina_korabel Hair: @hairdresserlf Mua: @luba_litoshko Photo: @mayatetter #отпускначался #жизньпрекрасна #мысливслух #sun #sea #style #fashion #stylist #mua #hair