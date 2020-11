«Состояние женственности»: Федорова в воздушном платье с перьями предстала на съемках

View this post on Instagram

Кто много работает, тот и хорошо отдыхает 💃 ⠀ Дорогие мои вот и я дождалась своего заслуженного отпуска) 🌞 ⠀ В это время я буду наслаждаться морем, вдохновляться и набираться сил. 🧘‍♀️ ⠀ А также, надеюсь, у меня дойдут руки выложить мои накопившиеся работы)) ⠀ Сегодня мой первый день отпуска и я планирую его повести в пользу своей красоты) ⠀ По плану: педикюр, окрашивание и восстановление волос, ламинирование ресниц и уход за лицом. Ну и конечно собрать чемодан) ⠀ Вообщем сегодня я почувствую себя клиентом 🧚‍♂️ ⠀ Дорогие мои, а наводить красоту вам я буду с 8 апреля! До встречи в апреле и не затягивайте с записью она уже во всю идёт! ❤️ ⠀ Style by me for me) @marina_korabel Hair: @hairdresserlf Mua: @luba_litoshko Photo: @mayatetter #отпускначался #жизньпрекрасна #мысливслух #sun #sea #style #fashion #stylist #mua #hair