«Состояние женственности»: Федорова в воздушном платье с перьями предстала на съемках

Оксана Федорова неустанно работает. Она ведет разные передачи, участвует в концертах и светских раутах, а еще возглавляет Музей моды в Москве. При этом на хрупких плечах девушки также лежит забота о детях и домашнем очаге. Бывшая обладательница звания «Мисс Вселенная» воспитывает сына Федора и дочку Елизавету. В этом году телеведущая отвела девочку в первый класс. Поклонники восхищаются ее моложавым видом, а также стройной фигурой.

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Накануне Оксана приняла участие в фотосессии. Она решила сняться для обложки журнала Moda Topical, в котором является главным редактором. Ей подобрали стильные и женственные образы. Она примерила и брючные костюмы, и более лаконичные наряды. Одним из них стало платье свободного кроя на пуговицах молочного цвета с ненавязчивым принтом. Наряд миди дополнили туфли-лодочки на шпильке. Федорова кружилась и позировала перед камерой.

«Меня всегда бодрят и поднимают настроение съемки. На днях снимали новогоднюю обложку», — отметила модель.

Поклонники одарили ее комплиментами. Им пришелся по вкусу ее лук. «Красота в любом образе», «Вами буквально все восхищаются. Вы замечательная», «На фотографии — как в строчках.. Реальность рвется и дрожит.. И, где фотограф ставит точку.Там многоточие ставит жизнь», — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее образ стилист Марина Корабель.

«Образ получился очень женственным в духе 60-х годов. Платье-пеньюар с эффектной отделкой на рукавах и естественные волны в прическе развиваюсь придают еще больше воздушности и легкости. Ну а самое главное — это состояние женственности и любви к себе, которое с легкостью передает Оксана», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Марина Корабель является стилистом, парикмахером, а также визажистом. Имеет опыт в fashion-индустрии более 15 лет. Марина получала навыки визажиста-стилиста и бьютимейкера в учебно-эстетическом центре Estetista.