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Звездный гость

Оксана Федорова в широких джинсах и кожаном жакете отправилась в Пушкинский музей

Телеведущая насладилась выставкой «От Дюррера до Матисса».

Оксана Федорова в широких джинсах и кожаном жакете отправилась в Пушкинский музей
Оксана Федорова. Фото: Globallookpress.com

Оксана Федорова не скрывает, что семья для нее стоит на первом месте. Она состоит в браке с офицером ФСБ Андреем Бородиным и воспитывает двоих детей: восьмилетнего сына Федора и семилетнюю дочку Елизавету. При этом бывшая обладательница титула «Мисс Вселенная» успевает видеться с друзьями, организовывать благотворительные мероприятия и ухаживать за собой. Недавно девушка повеселилась на юбилее Натальи Сенчуковой, которая устроила праздник в Сочи.

Но теперь Оксана вернулась в Москву. На днях она решила сходить в Пушкинский музей. Девушка захотела увидеть выставку «От Дюррера до Матисса». Она облачилась в широкие джинсы, которые актуальны в этом году, а также кожаный жакет и ботильоны на шпильках. За плечами Федоровой был виден рюкзак Louis Vuitton, который стоит около 186 тысяч рублей.

«Впервые в истории выставка полностью посвящена графике и при этом охватывает огромный временной отрезок — 5 веков», — поделилась звезда.

Оксана Федорова. Фото: instagram.com/fedorovaoksana/

Потом Оксана переоделась в брючный костюм. В пиджаке и укороченных брюках она прошлась по залам, осматривая картины.

«Рисунок — это мелодия, до того, как она не превратится в симфонию», — заявила девушка.

Поклонники одарили комплиментами 42-летнюю артистку. Многие отметили, что она очень молодо выглядит. «Как всегда очаровательная и женственная Оксаночка», «Вы очень обаятельная и привлекательная!», «Какая вы Оксана шикарная, как много лет назад!! Юная, стройная и впрочем как всегда красивая!», «Наряд отпад», «Такая стильная», «В тренде», — прокомментировали пост подписчики.

Оксана Федорова. Фото: instagram.com/fedorovaoksana/

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